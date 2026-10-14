1' - Si parte! Primo pallone toccato dalla Roma
Roma-Real Madrid, il risultato in diretta LIVE
L'Olimpico riaccoglie la Champions e il grande ex Mourinho. La Roma sfida il Real Madrid con il duo argentino Dybala-Soulé in appoggio a Malen in attacco. Ancora out Cristante, confermato de Roon al suo posto così come Ndicka in difesa. Gli spagnoli rispondono con il tridente Diomandè-Mbappé-Vinicius. Arda Guler e Bernardo Silva partono dalla panchina. Gioca Tchouameni. Diretta alle 21 sull'app Prime Video per i clienti Sky abbonati al servizio Amazon Prime
L'ovazione di Roma per Mourinho
10' - L'Olimpico celebra il suo ex allenatore. Striscioni in Curva Sud, uno stendardo che lo raffigura con la Conference vinta nel 2022, e soprattutto tantissimi cori per José Mourinho. Il portoghese si alza dalla panchina, ringrazia e manda un bacio al suo ex pubblico
Miracolo di Courtois
4' - Recupero alto della Roma sulla sinistra e cross teso di Dybala in mezzo. Courtois allontana il pallone in tuffo centralmente, dalle parti di Hermoso. L'ex Atletico stoppa il pallone e tenta il sinistro a giro dal limite: il portiere del Real in tuffo sulla sua destra devia in angolo
2' - Lancio pericoloso verso Mbappè, provvidenziale chiusura di Wesley
1' - Ci prova subito Soulè dopo 50 secondi. Si accentra da destra e prova il sinistro a giro sul secondo palo dal limite dell'area: palla fuori
Tutto l'Olimpico canta l'inno della squadra, senza nemmeno bisogno della musica in sottofondo. Sciarpata e grande atmosfera
L'urlo dell'Olimpico
Risuona il "the champions" alla fine dell'inno della competizione. La Roma non giocava in casa in Champions dal marzo 2019, andata degli ottavi di finale contro il Porto. In panchina c'era Eusebio Di Francesco, un anno prima c'era stata la storica semifinale conquistata ai danni del Barcellona
Le squadre stanno entrando in campo
Atmosfera da brividi allo Stadio Olimpico. Coreografia stupenda organizzata dalla Curva Sud
Tutti i match di mercoledì 14 ottobre
Le partite già concluse:
- Feyenoord-Como 3-2
- Lask-Liverpool 3-6
Le partite in programma stasera:
- Roma-Real Madrid
- Manchester City-Psg
- Aston Villa-Fenerbahce
- Betis-Porto
- Bodo Glimt-Borussia Dortmund
- Shakhtar-AEK Atene
- Slovan Bratislava-Stoccarda
La Roma deve risollevare il calcio italiano
Turno di Champions finora disastroso per le squadre italiane: dopo le sconfitte di ieri di Inter e Napoli contro Brugge e Villareal, poco fa il Como è stato battuto 3-2 a Rotterdam dal Feyenoord. Ai giallorossi il compito di evitare il poker di sconfitte
Mazzata per Vinicius: 4 giornate di squalifica
Nell'ultima partita di Liga il brasiliano è stato espulso (dopo che gli era anche stato anche annullato il gol che aveva appena segnato), a causa di una tirata di capelli al difensore del Villareal Saliba. Per questo gesto, l'attaccante è stato squalificato per 4 giornate e dovrà saltare anche il Clasico contro il Barcellona
4 giornate a Vinicius, salta il ClàsicoVai al contenuto
Il big match di serata
Non solo Roma-Real Madrid. Tra le sette partite in programma stasera, luci puntate soprattutto sul big match tra Manchester City e Paris Saint Germain. Enzo Maresca sarà già in grado di battere i bi-campioni d'Europa in carica? Il match si potrà seguire in diretta su Sky Sport Calcio e anche sul liveblog di skysport.it
Man City-Psg LIVE, Maresca sfida Luis EnriqueVai al contenuto
"Gasperini è il mio Special One"
Non potrebbe essere altrimenti. D'altronde Donyell Malen ha trovato la sua consacrazione con l'allenatore piemontese. Dopo l'espulsione di Como, è pronto a riscattarsi segnando il primo gol in Champions con la maglia giallorossa
Mourinho e il pallone della vittoria in Conference
L'aneddoto svelato da Giorgia Cenni
"La Roma può giocarsela contro il Real"
Francesco Totti, che al Real Madrid ha anche segnato in carriera, è fiducioso sulla partita di stasera
Le scelte di Mourinho
Un ex in panchina e anche un ex in campo. In difesa gioca Rudiger al fianco di Konaté con Dumfries e Cucurella sugli esterni. A centrocampo scelto Tchouameni perno centrale con le mezzali Valverde e Bellingham. In panchina sia Arda Guler che Bernardo Silva. Diomandé, decisivo col Villareal in campionato, è confermato titolare in attacco con Mbappé e Vinicius Jr
Le scelte di Gasperini
L'allenatore giallorosso dà fiducia a Soulè in avanti con gli intoccabili Dybala e Malen. Senza Cristante a centrocampo, la coppia in mediana sarà formata ancora da de Roon e Konè con Molina e Wesley a spingere sugli esterni. In difesa il consueto tridente Mancini-Ndicka-Hermoso a protezione di Gollini ancora al posto dell'infortunato Svilar
"Occhio ai tassisti, molti sono laziali"
Josè Mourinho non perde mai il gusto per la battuta
Mourinho di nuovo contro il suo passato
All'esordio in questa Champions ha affrontato l'Inter, ora gli tocca la Roma. Due esperienze che hanno segnato molto il portoghese, ancora tifoso di entrambe le squadre ad anni di distanza
"Io e la Roma mai nemici"
Parole d'amore nei confronti del suo passato giallorosso per Josè Mourinho ai microfoni di Sky Sport. C'è grande curiosità per vedere come l'Olimpico accoglierà uno degli allenatori più amati negli ultimi anni. Di seguito, anche le sue parole in conferenza stampa
"Cosa invidio a Mou? Si fa comprare i giocatori che vuole... "
La battuta di Gasperini in conferenza nei confronti del portoghese
La conferenza stampa di Gasperini
L'allenatore giallorosso ha parlato anche in conferenza stampa. QUI le sue parole
"Il miglior traguardo è la credibilità raggiunta con i tifosi"
Le parole di Gian Piero Gasperini a Sky Sport alla vigilia del match contro il Real Madrid
Fede Valverde ha partecipato a otto gol nelle sue ultime nove partite di UEFA Champions League (quattro gol, quattro assist), appena due in meno di quanti ne avesse totalizzati nelle sue prime 71 presenze complessive nella competizione (10 - tre gol, sette assist)
Oltre ad aver segnato il gol della Roma nel pareggio per 1-1 contro il Fenerbahçe nella prima giornata, il centrocampista Bryan Cristante ha effettuato più movimenti palla al piede in avanti (27) di qualsiasi altro giocatore nella prima giornata di questa UEFA Champions League. Stasera però l'ex Atalanta non sarà del match
Vinícius Júnior ha partecipato a 60 gol in 83 presenze in UEFA Champions League, realizzando 34 reti e fornendo 26 assist. Il brasiliano è ora a una sola lunghezza da Cristiano Ronaldo (27) per il maggior numero di assist forniti da un giocatore del Real Madrid nella competizione
Entrambi i gol del Real Madrid nella vittoria contro l'Inter sono arrivati in seguito a recuperi offensivi (2-1); i Blancos sono stati l'unica squadra a segnare più di una rete da recupero offensivo in tutte le partite della prima giornata di questa UEFA Champions League
La Roma ha perso tre delle ultime cinque partite casalinghe nelle principali competizioni europee (2 vittorie), un numero di sconfitte superiore a quello subito nelle precedenti 38 gare interne (28 vittorie, 8 pareggi)
Il Real Madrid ha perso solo una delle 19 partite della fase a gironi/campionato di UEFA Champions League sotto la guida di José Mourinho (15 vittorie, 3 pareggi), ovvero la sconfitta esterna contro il Borussia Dortmund nell'ottobre 2012 (1-2)
La Roma non vince da quattro partite europee (3 pareggi, 1 sconfitta); l'ultima volta che ha registrato una serie di cinque gare senza successi nelle principali competizioni europee risale al settembre 2016 (cinque partite - 2 pareggi, 3 sconfitte)
Il Real Madrid ha vinto 19 delle ultime 21 partite di UEFA Champions League contro squadre italiane (2 sconfitte), mancando il successo in questo parziale solo contro la Juventus nell'aprile 2018 e contro il Milan nel novembre 2024 (entrambe sconfitte per 1-3)
La Roma ha perso ciascuna delle ultime quattro partite di UEFA Champions League contro il Real Madrid senza mai segnare; si tratta della striscia di sconfitte più lunga contro un singolo avversario in Coppa dei Campioni/Champions League (quattro sconfitte consecutive anche contro lo Shakhtar Donetsk, tra il 2006 e il 2018)
Tutti i 12 incontri europei tra Roma e Real Madrid si sono disputati in UEFA Champions League; otto di questi sono stati vinti dalla formazione spagnola (1 pareggio, 3 successi giallorossi)
Buonasera a tutti. La magia della Champions torna allo Stadio Olimpico, sponda giallorossa. La Roma affronta il Real Madrid del grande ex José Mourinho. Avviciniamoci al fischio d'inizio previsto per le 21