Un ex in panchina e anche un ex in campo. In difesa gioca Rudiger al fianco di Konaté con Dumfries e Cucurella sugli esterni. A centrocampo scelto Tchouameni perno centrale con le mezzali Valverde e Bellingham. In panchina sia Arda Guler che Bernardo Silva. Diomandé, decisivo col Villareal in campionato, è confermato titolare in attacco con Mbappé e Vinicius Jr