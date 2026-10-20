Champions LeagueGiornata 3 - martedì 20 ottobre 2026Giornata 3 - mar 20 ott
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Napoli-Bodo Glimt 4-3: video, gol e highlights
La squadra di Allegri viene a capo di un match complicato trascinata dalla doppietta di McTominay. Parte forte il Napoli con il gol al 1' di Politano. Gli azzurri non affondano e il Bodo fa 1-1 con Hauge. Al 41' McTominay segna il 2-1 ma nella ripresa il Bodo attacca e pareggia con Helmersen. McTominay di testa riporta avanti gli azzurri, l'autogol di Bjortuft sembra chiuderla sul 4-2, ma Fet segna il definitivo 4-3 che vale il primo successo europeo per il Napoli