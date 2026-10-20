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Champions LeagueGiornata 3 - martedì 20 ottobre 2026Giornata 3 - mar 20 ott
Fine
Roma
Hermoso M. 21'Molina N. 39'Pisilli N. 52'Malen D. 58' (Rig.)
4 - 0
Slovan
Roma
Hermoso M. 21'Molina N. 39'Pisilli N. 52'Malen D. 58' (Rig.)
4 - 0 Slovan
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Roma-Slovan 4-0: video, gol e highlights

Tutto facile per la Roma che all’Olimpico domina e batte lo Slovan Bratislava, trovando il primo successo in Champions. Hermoso la sblocca di testa su torre di Ghilardi, raddoppia Molina ribadendo in rete una respinta del portiere su tiro di Malen. A inizio secondo tempo si fa male Pellegrini, Pisilli diventa capitano per la prima volta e pochi istanti dopo, con la fascia al braccio, segna il 3-0. Malen arrotonda su rigore

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