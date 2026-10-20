Champions League, la classifica del girone unico dopo il martedì della 3^ giornata

È iniziata la 3^ giornata di Champions con le partite di martedì e le prime vittorie di Roma e Napoli. La squadra di Gasperini regola 4-0 lo Slovan, gli azzurri di Allegri la spuntano 4-3 contro il Bodo Glimt. Il big match al Parco dei Principi premia il Psg, che batte 4-2 il Barcellona e resta a punteggio pieno insieme al Liverpool. Mercoledì tocca al Como (contro il Manchester United) e all'Inter opposta allo Shakhtar. Di seguito la classifica del girone unico

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