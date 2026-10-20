Una partita senza senso. La partita delle stelle regala lo spettacolo che aveva promesso: Psg-Barcellona finisce 4-2. Il primo gol arriva a fine del primo tempo con la bellissima rete di Doué a cui ha risposto il classe 2007 Espart. Poi succede di tutto in 14': prima la rete di Lucas Hernandez. Il vantaggio dura poco perché Yamal si inventa il 2-2 con una giocata clamorosa ma poi sono i parigini ad avere la meglio con le reti di Vitinha e Fabian Ruiz. Psg a punteggio pieno dopo tre partite

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