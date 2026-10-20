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Champions LeagueGiornata 3 - martedì 20 ottobre 2026Giornata 3 - mar 20 ott
Fine
PSG
Doué D. 38'Hernández L. 72'Vitinha 81'Ruiz F. 86'
4 - 2
Barcellona
Espart X. 55'Lamine Yamal 79'
PSG
Doué D. 38'Hernández L. 72'Vitinha 81'Ruiz F. 86'
4 - 2 Barcellona
Espart X. 55'Lamine Yamal 79'
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Psg-Barcellona 4-2: video, gol e highlights

Una partita senza senso. La partita delle stelle regala lo spettacolo che aveva promesso: Psg-Barcellona finisce 4-2. Il primo gol arriva a fine del primo tempo con la bellissima rete di Doué a cui ha risposto il classe 2007 Espart. Poi succede di tutto in 14': prima la rete di Lucas Hernandez. Il vantaggio dura poco perché Yamal si inventa il 2-2 con una giocata clamorosa ma poi sono i parigini ad avere la meglio con le reti di Vitinha e Fabian Ruiz. Psg a punteggio pieno dopo tre partite

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