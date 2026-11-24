Champions LeagueGiornata 5 - martedì 24 novembre 2026Giornata 5 - mar 24 nov
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Arsenal-Borussia Dortmund 1-1: video, gol e highlights
Finisce 1-1 il big match di Champions tra Arsenal e Borussia Dortmund. All'Emirates, i Gunners partono forte e passano in vantaggio dopo appena 10 minuti con un capolavoro di Gyokeres ma nella ripresa i tedeschi trovano il pareggio con Beier. L'Arsenal prova a tornare avanti, colpendo anche un palo con Rice nel finale ma deve accontentarsi di un punto. La squadra di Arteta sale così a quota 11 nella classifica unica, mentre il Dortmund raggiunge i 10 punti