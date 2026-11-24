Rimonta e goleada del Real Madrid che al Bernabéu travolge 5-1 il PSV Eindhoven e conquista la quinta vittoria consecutiva in Champions. Gli olandesi passano in vantaggio al 32' con un rigore di Perisic ma nella ripresa i Blancos sono perfetti e ribaltano tutto: Valverde pareggia, Bellingham firma il sorpasso con un capolavoloro e Mbappé chiude i conti con una doppietta prima del gol di Vinícius. Il Real vola così in testa alla classifica a punteggio pieno

GLI HIGHLIGHTS DI SKY SPORT