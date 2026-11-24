Finisce 2-2 all'Etihad tra Manchester City e Napoli. Dopo un primo tempo con poche emozioni, la partita si accende nella ripresa. La squadra di Allegri gioca un ottimo secondo tempo e passa due volte in vantaggio, prima con Hojlund e poi con Lang. Bouaddi firma il primo pareggio, mentre Cherki trova il definitivo 2-2 a quattro minuti dal 90'. Gli azzurri salgono a 4 punti in classifica, il City a 10.

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