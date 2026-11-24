Continua a sognare la squadra di Fabregas che batte l'AEK Atene 1-0 e avvicina l'aritmetica qualificazione almeno tra le prime 24. Match non semplice per il Como che sbaglia un rigore con Da Cunha nel primo tempo, ringrazia Sanchez e a inizio ripresa la sblocca con un gran gol di Milla. Poi Nico Paz colpisce il palo, l'AEK ci prova e sfiora il palo con Moukoudi. Il Como difende e porta a casa un successo prezioso

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