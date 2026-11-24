Champions League, la classifica del girone unico dopo la 5^ giornata
La 5^ giornata della 'league phase' della Champions si apre con il bel balzo del Como verso la qualificazione grazie all'AEK. Real Madrid primo con la cinquina rifilata al PSV. Passettino in avanti per il Napoli dopo il pari di Manchester col City. Salgono anche Betis e Galatasaray. Qui la classifica del girone unico
HIGHLIGHTS: COMO-AEK 1-0 - MAN CITY-NAPOLI 2-2
- 15 punti
- 5 partite giocate
- +10 differenza reti
- 12 punti
- 4 partite giocate
- +15 differenza reti
- 12 punti
- 5 partite giocate
- +13 differenza reti
- 12 punti
- 5 partite giocate
- +4 differenza reti
- 11 punti
- 5 partite giocate
- +5 differenza reti
- 10 punti
- 5 partite giocate
- +5 differenza reti
- 10 punti
- 5 partite giocate
- +2 differenza reti
- 9 punti
- 4 partite giocate
- +8 differenza reti
- 9 punti
- 4 partite giocate
- +6 differenza reti
- 9 punti
- 4 partite giocate
- +4 differenza reti
- 9 punti
- 4 partite giocate
- +4 differenza reti
- 9 punti
- 4 partite giocate
- +4 differenza reti
- 9 punti
- 5 partite giocate
- 0 differenza reti
- 8 punti
- 4 partite giocate
- +7 differenza reti
- 7 punti
- 4 partite giocate
- +3 differenza reti
- 7 punti
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- -4 differenza reti
- 6 punti
- 4 partite giocate
- +2 differenza reti
- 6 punti
- 5 partite giocate
- 0 differenza reti
- 6 punti
- 4 partite giocate
- 0 differenza reti
- 6 punti
- 5 partite giocate
- 0 differenza reti
- 6 punti
- 5 partite giocate
- -4 differenza reti
- 5 punti
- 4 partite giocate
- -5 differenza reti
- 4 punti
- 4 partite giocate
- +2 differenza reti
- 4 punti
- 4 partite giocate
- 0 differenza reti
- 4 punti
- 4 partite giocate
- -1 differenza reti
- 4 punti
- 4 partite giocate
- -1 differenza reti
- 4 punti
- 5 partite giocate
- -5 differenza reti
- 4 punti
- 4 partite giocate
- -5 differenza reti
- 3 punti
- 4 partite giocate
- -6 differenza reti
- 3 punti
- 4 partite giocate
- -6 differenza reti
- 3 punti
- 5 partite giocate
- -7 differenza reti
- 3 punti
- 5 partite giocate
- -8 differenza reti
- 3 punti
- 5 partite giocate
- -14 differenza reti
- 1 punto
- 4 partite giocate
- -4 differenza reti
- 1 punto
- 4 partite giocate
- -6 differenza reti
- 0 punti
- 5 partite giocate
- -18 differenza reti