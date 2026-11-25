Un rigore di Sucic e il ritorno al gol di Lautaro Martinez (6’ dopo il suo ingresso in campo) regalano all’Inter il successo contro lo Stoccarda, terza vittoria consecutiva in Champions. Nel primo tempo Spence sbaglia davanti al portiere, poi Thuram e Barella colpiscono il palo (il secondo con una splendida conclusione d’esterno). Nella ripresa i gol dei nerazzurri, bravi e concentrati anche in difesa. In classifica l’Inter scavalca proprio lo Stoccarda e sale al dodicesimo posto

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