E’ grave l’infortunio che ha fermato Antonio Vergara sabato 21 novembre nella partita contro il Torino: lesione di alto grado al bicipite femorale della coscia sinistra. Si dovrebbe fermare non circa 3 mesi, anche se i tempi di recupero esatti verrano valutati nelle prossime settimane. E' l’ennesimo infortunio di una stagione molto complicata per Allegri: sono già 19 su 26 i giocatori del Napoli che si sono fermati per problemi fisici quest’anno

Per Antonio Vergara è arrivata la diagnosi dopo gli esami strumentali cui si è sottoposto al Pineta Grande Hospital dopo l’infortunio contro il Torino, ed è molto dura: lesione di alto grado al bicipite femorale della coscia sinistra per il giovane attaccante del Napoli. Vergara, uscito in lacrime dal campo sabato sera dopo una decina di minuti, aveva immediatamente intuito la gravità dell’infortunio. La società, che ha comunicato come il giocatore abbia già avviato l’iter riabilitativo, non ha certificato ancora i tempi per il ritorno in campo di Vergara ma, indicativamente, sarebbe non prima di due mesi e mezzo o tre. Una assenza lunga, un ulteriore infortunio in una stagione in cui 19 giocatori sui 26 a disposizione di Allegri hanno subito problemi fisici.