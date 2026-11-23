Il Como ospita l'Aek Atene per la quinta giornata della League Phase di Champions League (martedì alle 21 LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW). Fabegas dovrebbe schierare Da Cunha, Nico Paz e Baturina alle spalle di Douvikas, capocannoniere della competizione. Nell'Aek due ex Serie A verso una maglia da titolare: Strakosha e Jovic
Probabili Formazioni
La probabile formazione del Como
(4-2-3-1): Butez; Couto, Ramon, Kempf, Valle; Perrone, Milla; Da Cunha, Paz, Baturina; Douvikas. All. Fabregas.
- Rispetto all'ultima gara contro il Cagliari, dovrebbe rientrare Valle sulla sinistra al posto di Kaiki
- A centrocampo la coppia sarà composta da Perrone e Milla
- Il riferimento offensivo sarà ovviamente Douvikas
La probabile formazione dell'Aek Atene
(4-4-2): Strakosha; Rota, Moukoudi, Relvas, Pilos; Majer, Marin, Vitalis, Kutesa; Jovic, Gacinovic. All. Nikolic.
- Strakosha verso l'esordio europeo in questa stagione
- A centrocampo, sulla corsia di sinistra, Kutesa è in vantaggio rispetto a Mantalos
- In attacco ci sarà Jovic: l'ex Milan farà coppia con Gacinovic.