Il Como ospita l'Aek Atene per la quinta giornata della League Phase di Champions League (martedì alle 21 LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW). Fabegas dovrebbe schierare Da Cunha, Nico Paz e Baturina alle spalle di Douvikas, capocannoniere della competizione. Nell'Aek due ex Serie A verso una maglia da titolare: Strakosha e Jovic

FABREGAS: "SERVE EQUILIBRIO, QUI NON CI SONO FENOMENI"