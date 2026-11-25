Champions LeagueGiornata 5 - mercoledì 25 novembre 2026Giornata 5 - mer 25 nov
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Psg-Roma 2-2: video, gol e highlights
La squadra di Gasperini resta in corsa per la qualificazione ai playoff di Champions con 5 punti in classifica dopo il 2-2 di Parigi al termine di una gara molto bella. Passa la squadra di Gasp con Hermoso ma Zabarnyi al 31' fa 1-1. La Roma parte forte nella ripresa ma passa il Paris con un rigore trasformato da Dembelé. I giallorossi reagiscono e attaccano trovando il mani di Vitinha e il rigore del 2-2 che Malen trasforma. Nel finale entrambe ci provano ma finisce in parità