Proprio nel giorno in cui la sua Inter si gioca l'accesso ai quarti cade la ricorrenza degli storici quattro gol (un club ristrettissimo nella storia della Champions) di Simone Inzaghi. Era il 14 marzo del 2000 e la Lazio sfidava il Marsiglia. Due assist arrivarono dal suo prossimo avversario di coppa alla guida del Porto, "meu amigo" Conceição. La partita live questa sera alle 21 su Sky Sport Uno, Sky Sport 252, Sky Sport 4K e in streaming su NOW