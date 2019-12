Un decennio di Sky Sport: Champions, le 10 finali. L'Inter di Mourinho sul tetto d'Europa

Negli anni successivi, le cui finali sono raccontate nello speciale “History Remix Champions League, Le Finali”, infatti, la Juventus di Allegri ci è arrivata vicina due volte, nel 2015 e nel 2017, negli anni dello strapotere spagnolo. Per 6 volte in 10 anni, Barcellona e Real Madrid sono diventate campioni d’Europa: i blaugrana hanno vinto nel 2011 guidati da Pep Guardiola e nel 2015 da Luis Enrique; il Real ha alzato la decima sotto la guida di Carlo Ancelotti per poi vincerne 3 consecutive con Zidane, prima di abdicare lo scorso anno a favore del Liverpool di Klopp. Tutte le finali da rivivere tutte d'un fiato in questo speciale, in onda sui canali Sky Sport e on demand.