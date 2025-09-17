Pio Esposito dopo Ajax-Inter: "Ecco dove devo migliorare, a chi mi ispiro? Mi piace Dzeko"champions
L'attaccante dell'Inter parla della sua prima in Champions: "Qui siamo al top ma quando scendo in campo porto le mie qualità, lavorare con la squadra e con il fisico ed è andata bene. A chi mi ispiro? A me piace tanto Dzeko che l’ho visto dal vivo ad Appiano, mi è sempre piaciuto il suo modo di giocare ma io devo migliorare in tutto". Ed ancora: "Anche i miei compagni di reparto sono al top come avete potuto vedere stasera Marcus (Thuram). Creco di rubare sempre qualcosa a loro, ho margini di crescita e sto lavorando tanto"
