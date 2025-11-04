Capello: "Brutta Juve all'inizio, poi è scattato qualcosa"

Nel VIDEO il commento di Fabio Capello a Sky dopo il pareggio tra la Juventus e lo Sporting: "All'inizio bianconeri timidi e senza personalità, poi è scattato qualcosa nella testa dei giocatori"
JUVE-SPORTING 1-1: HIGHLIGHTS - CLASSIFICA - PAGELLE
