Le dichiarazioni dell'olandese, a Sky Sport, a proposito del 'nuovo' ruolo da difensore: "In questa posizione mi sento meglio, perché non sono un attaccante che gioca spalle alla porta - ha ammesso Koopmeiners -, l’ho detto anche alla società, in questo ruolo avevo già giocato in Olanda e mi trovo molto meglio. Sono uno che vuole passare la palla, spingere con la palla, e questo lo puoi fare da centrocampista centrale o da difensore, a sinistra. In generale, comunque, c'è spirito positivo nella squadra e si vede in campo"

