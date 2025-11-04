Koopmeiners dopo Juventus-Sporting: "In questo ruolo mi trovo molto meglio". VIDEOchampions
Le dichiarazioni dell'olandese, a Sky Sport, a proposito del 'nuovo' ruolo da difensore: "In questa posizione mi sento meglio, perché non sono un attaccante che gioca spalle alla porta - ha ammesso Koopmeiners -, l’ho detto anche alla società, in questo ruolo avevo già giocato in Olanda e mi trovo molto meglio. Sono uno che vuole passare la palla, spingere con la palla, e questo lo puoi fare da centrocampista centrale o da difensore, a sinistra. In generale, comunque, c'è spirito positivo nella squadra e si vede in campo"
JUVE-SPORTING 1-1: HIGHLIGHTS - CLASSIFICA - PAGELLE
