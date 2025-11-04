Vlahovic dopo Juve-Sporting: "Sentito un dolore al flessore. Rinnovo? Penso al presente"champions
Così il serbo (autore del gol) a Sky dopo il pareggio dello Stadium: "Non siamo contenti del risultato perché potevamo fare di più - ha detto -, abbiamo fatto una bella partita, giocando meglio di loro che sono una grande squadra. Ci è mancato il secondo gol, speriamo di continuare così ma vincendo. Rinnovo? Io sono concentrato sul presente, la mia unica preoccupazione è la partita di sabato. Il derby è una partita molto sentita, ma daremo tutto per vincere". E sulla sostituzione ha spiegato: "Ho sentito un dolorino al flessore, ho chiesto il cambio io. Sicuramente mi manca qualcosina ancora per i 90 minuti ma sto dando il 100%"
JUVE-SPORTING 1-1: HIGHLIGHTS - CLASSIFICA - PAGELLE
