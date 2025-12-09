Offerte Sky
Inter-Liverpool, Van Dijk: "Rigore? Non so, ma anche il nostro gol era regolare"

Champions League

Il capitano del Liverpool commenta la vittoria sull'Inter e più in generale il momento della squadra: "E' un momento difficile, stiamo cercando di trovare continuità, è stato bello vincere qui, a Milano, contro l'Inter che è un'ottima squadra". Sulla questione Salah, in attrito con Slot e non convocato per la sfida di San Siro: "Non è cambiato nulla, eravamo tutti concentrati su questa partita, per battere l'Inter". Sul rigore dato al Liverpool: "Non so, l'arbitro lo ha fischiato. Diciamo che avrebbe dovuto convalidare il gol che avevamo segnato, è una specie di compensazione, più giusto così". Ma la sua faccia...IL VIDEO

