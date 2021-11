Abraham: "Amo la Roma, devo essere leader"

Abraham in conferenza: "Gli arbitri hanno tanta pressione, sbagliare è umano"

Nella conferenza stampa alla vigilia del match di Conference League, Abraham si è soffermato sul rapporto con José Mourinho: "Ho avuto la fortuna di giocare contro Mourinho in Inghilterra e ora di allenarmi con lui - ammette - È un contesto di sfida, imparo ogni giorno. Tutta la squadra si sta conoscendo e una volta acquisite le richieste dell'allenatore, saremo una squadra vera. Dobbiamo tenere duro, poi Roma non è stata costruita in un giorno come sapete meglio di me. Mi sono innamorato della Roma dal primo giorno e penso si veda, il mio modo per dimostrare la passione per questo club è tutto questo, devo ripagare con le mie prestazioni la fiducia dei tifosi. Nel calcio capita di avere alti e bassi. Un calciatore del mio calibro deve dimostrare adesso la propria leadership e aiutare la squadra. Vogliamo rispondere sul campo e dimostrare che teniamo molto alla Roma". L'attaccante inglese, infine, è tornato a parlare del match contro il Milan e del rigore fischiato ai rossoneri dall'arbitro Maresca: "Sugli arbitri dico che hanno tanta pressione e commettere errori è umano - conclude Abraham - poi non vorrei mai che decisioni sbagliate venissero prese contro di noi, però capita".