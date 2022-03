Il Feyenoord vince in rimonta sul campo del Partizan Belgrado. Paok Salonicco e Slavia Praga conquistano il round d'andata in casa, rispettivamente contro Gent e Lask Linz. Alle 21.00 in campo Bodo Glimt-Az Alkmaar, Leicester-Rennes, Marsiglia-Basilea e Psv Eindhoven-Copenaghen (Diretta Gol su Sky Sport 251)

EUROPA LEAGUE, RISULTATI E HIGHLIGHTS