Non parte benissimo l'avventura di Thiago Motta in bianconero: nella sua prima amichevole stagionale la Juventus perde 3-0 in Germania contro il Norimberga allenato da Miroslav Klose (formazione che gioca nella seconda divisione del campionato tedesco). Vlahovic, capitano nel secondo tempo, sbaglia il rigore del possibile pareggio. Soulé resta in panchina per 90 minuti, raggiungerà Roma nel weekend per la cessione

THIAGO MOTTA: "UNA SCONFITTA CHE CI FA BENE"