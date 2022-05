I giallorossi di Mourinho battono il Feyenoord per 1-0 grazie alla rete di Zaniolo, al termine di un match intenso e combattuto Al triplice fischio è delirio totale in campo e sugli spalti: incontenibile la felicità di tifosi, calciatori e dell’allenatore José Mourinho. Per il portoghese lacrime e commozione

CONFERENCE LEAGUE: ROMA-FEYENOORD 1-0