I criteri del sorteggio di Conference League

Le 32 squadre partecipanti sono divise in quattro fasce da otto in base al ranking per coefficienti rilevato all'inizio della stagione e in linea con i principi stabiliti dal Comitato Competizioni per Club.

Le squadre verranno suddivise tramite sorteggio in otto gironi da quattro con una squadra per fascia. I club appartenenti alla stessa federazione non possono essere sorteggiati contro. Per garantire che le squadre accoppiate dello stesso paese (comprese quelle che giocano nella UEFA Europa League) abbiano orari di calcio d'inizio diversi, ove possibile, gli otto gruppi saranno distinti per colore: Gruppi da A a D rossi e Gruppi da E a H blu. Quando un club accoppiato viene sorteggiato, ad esempio, in uno dei gruppi rossi, l'altro club accoppiato - una volta sorteggiato - sarà automaticamente assegnato a uno dei gruppi blu.