"Il fallo di Hummels era da espulsione, chiara, netta". Claudio Ranieri, dopo la sconfitta con l'Athletic Bilbao che elimina la Roma dall'Europa League è estremamente onesto nell'analisi dell'episodio chiave che ha lasciato i giallorossi in 10 dopo 11', mettendo subito in salita la gara per la sua squadra. "Hummels ha perso tempo", continua Ranieri, "doveva girare palla sulla sinistra, non l'ha fatto e ha voluto ridarla di là. Succede: è un grande campione ma succede". Poi, però, immediatamente elogia i suoi: "Bisogna fare i complimenti alla squadra che nella difficoltà si è compattata e ha lottato come meglio non avrebbe potuto. Le cose poi si sono concatenate: avevamo tenuto bene per tutto il primo tempo e abbiamo preso gol prima dell'intervallo. Peccato perché stavamo bene, ma non posso veramente rimproverare nulla ai ragazzi che hanno fatto una grande partita in grossa difficoltà". Ancora una gara poco convincente per Dovbyk (nonostante tutte le difficoltà dovute all'inferiorità numerica), ma Ranieri commenta così: "Siamo una squadra, si fa bene o si fa male in 26, sono contento della prestazione: se c'è qualcosa che non quadra ne parleremo tra di noi". Infine, sugli obiettivi da qui a fine stagione: "In campionato ora siamo ancorati alla prime della classe, proveremo a riportare la Roma il più in alto possibile. Io non demordo, chiedo sempre il massimo a me stesso e ai ragazzi, come oggi: datemi la prestazione e non avremo rimpianti".