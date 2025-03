"Stanchezza? Già si pensa al Bologna..."

Nonostante la felicità per la qualificazione, Baroni non perde di vista la rotta e invita la squadra a pensare già al prossimo match: "La stanchezza la tolgo io dalla testa dei ragazzi, nello spogliatoio ho già detto a tutti di recuperare fisicamente e mentalmente per Bologna. La gestione non è una nostra qualità, questa squadra purtroppo e per fortuna ha bisogno di andare sempre a un ritmo alto. Loro con l’attacco alle seconde palle mettevano in difficoltà il nostro centrocampo a due. I complimenti alla mia squadra sono sinceri". Sul fatto di poter contare di nuovo su tutta la rosa: "Alcuni giocatori possono avvertire il peso di portare avanti obiettivi per una piazza importante, alcuni come Rovella li porto in panchina anche se non possono giocare perché hanno un'importanza enorme per il gruppo. In una squadra rinnovata e ringiovanita c’è bisogno di giocatori importanti quando giocano, quando si allenano e anche se non ci sono".