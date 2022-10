Calendario 5° turno Conference League

La Fiorentina ospita in casa i turchi del Basaksehir: fischio d'inizio alle 18.45 di giovedì 27 ottobre e partita in diretta Sky Sport Football, Sky Sport 253, in streaming su NOW. Telecronaca di Massimo Marianella, commento di Giancarlo Marocchi; a bordocampo Vanessa Leonardi; diretta Gol Federico Zancan. Sarà inoltre possibile seguire le azioni più salienti e i gol di tutte le partite del 5^ turno di Conference League con Diretta Gol -nei due diversi orari, alle 18.45 e alle 21- su Sky Sport 251.