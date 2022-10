Fiorentina agli ottavi se... tutte le combinazioni

C'è un posto sicuro per la Fiorentina nella fase a eliminazione diretta della Conference League. Grazie alla vittoria contro il Basaksehir al Franchi, infatti, la squadra di Vincenzo Italiana si è assicurata almeno il secondo posto nel gruppo A. La viola, però, può ancora sperare nel primo posto che gli consentirebbe di qualificarsi direttamente agli ottavi di finale, evitando così lo spareggio di febbraio. Nonostante sia a pari punti con il Basaksehir, la Fiorentina non ha in mano il proprio destino per via della differenza reti sfavorevole negli scontri diretti con i turchi (3-0 all'andata a Istanbul, 2-1 al ritorno a Firenze). Per questo nell'ultima giornata dovrà fare un risultato migliore del Basaksehir per sorpassarlo. La viola scenderà in campo in Lettonia contro l'RFS Riga, i turchi in casa contro gli Hearts, entrambe squadre già eliminate dalla competizione.