Le scelte di Emre Belozoglu

Già qualificato al prossimo turno, l'ex centrocampista dell'Inter vuole comunque mantenere il primato e continuare il percorso nel girone da imbattuto. Per questo i turchi scenderanno in campo al Franchi non facendo ampio ricorso al turnover. Tre vecchie conoscenze del nostro calcio: l'ex Milan Leo Duarte, che in difesa farà coppia con Ndayishimiye in un reparto completato da Junior e Lima davanti al portiere Sengezer. In mezzo al campo regia affidata a Lucas Biglia, accompagnato da Aleksic e Takdemir, mentre in avanti il peso dell'attacco sarà sulle spalle di Stefano Okaka: con l'ex Udinese Turuc e Chouiar