Con la sconfitta in Olanda contro il Feyenoord, i biancocelesti finiscono al terzo posto il girone x di Europa League e giocheranno così gli spareggi in Conference League contro le seconde classificate dei vari gruppi nella competizione. Non ci sarà lo scontro contro la Fiorentina per via del regolamento: ecco quali potrebbero essere le avversarie della Lazio

FEYENOORD-LAZIO 1-0: GLI HIGHLIGHTS