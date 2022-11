Fiorentina, le possibili avversarie ai playoff di Conference League

1/10 ©IPA/Fotogramma

FIORENTINA QUALIFICATA AI PLAY OFF COME 2ª DEL GIRONE A



Non sono bastati i 13 punti alla Fiorentina per qualificarsi come prima del girone A di Conference League e giocare direttamente gli ottavi. Hanno vinto il gruppo i turchi del Basaksehir, anche loro a quota 13 ma con una migliore differenza reti negli scontri diretti