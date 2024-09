La classifica della nuova Europa League

C'è la Lazio in testa alla classifica della nuova Europa League dopo le prime partite della prima giornata. In attesa che il turno venga completato giovedì, i biancocelesti sono a quota 3 appaiati al Galatasaray, Slavia Praga, AZ, Bodo/Glimt e Anderlecht. Pareggio per lo United, il Porto cade in Norvegia. Le prime 8 si qualificano direttamente agli ottavi, dalla posizione 9 alla 24 si va ai playoff (per gli ottavi), le altre vengono eliminate

COME FUNZIONA IL NUOVO FORMAT DELL'EUROPA LEAGUE