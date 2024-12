Le pagelle di Ajax-Lazio 1-3

Alla Johan Cruijff Arena finisce 1-3 tra Ajax e Lazio. Segnano Tchaouna, Dele-Bashiru e Pedro: per lo spagnolo -MVP ad Amsterdam- una prestazione super che gli vale un 9 in pagella. Voto molto alto anche per Rovella. Nella squadra di Baroni bene anche Patric e Dele-Bashiru. Tutti i voti del telecronista di Sky Sport di questa partita: le pagelle di Massimo Marianella

