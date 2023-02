La Fiorentina cerca di rilanciarsi in Europa e reagire alle difficoltà che sta incontrando in campionato: domani la squadra viola sarà impegnata in casa dello Sporting Braga per lo spareggio d'andata di Conference League e l'obiettivo, ha spiegato Vincenzo Italiano, è cercare di uscire imbattuti dalla trasferta portoghese in attesa della gara di ritorno il 23 febbraio al Franchi, in palio l'accesso agli ottavi. ''E' presto per dire quale è la squadra favorita per arrivare in fondo alla competizione, ce ne sono molte, di sicuro noi vogliamo giocarcela perché ci teniamo molto e puntiamo ad andare avanti - ha affermato il tecnico della Fiorentina - Sappiamo che per riuscirci dovremo cercare di fare meglio rispetto a quanto fatto finora in campionato dove non ci sta bastando. Contro un'avversaria forte come il Braga bisognerà evitare ogni minima distrazione che potrebbe costarci caro, vogliamo dare un senso alla gara di ritorno''