Le parole dell'allenatore in conferenza stampa alla vigilia del playoff d'andata: "La Conference League è una competizione europea, va rispettata ci deve interessare. Cluj? Non esistono partite facili, altrimenti si pecca di superficialità". E su Immobile ha aggiunto: "Deve crescere in condizione fisica, ma non può giocare ora due gare da 90 minuti in 3 giorni"

Rialzarsi è l'obiettivo della Lazio, reduce da tre partite consecutive senza vittorie in campionato. L'occasione per rifarsi la offre la Conference League, con un playoff da affrontare contro il Cluj per accedere agli ottavi. L'andata sarà all'Olimpico e Sarri vuole massima attenzione dai suoi. " La Conference League è una competizione che va rispettata, il campionato può darci più introiti a livello economico, ma a livello sportivo una competizione europea ci deve interessare – ha detto l’allenatore -. Chi giocherà? Valuterò in base alla stanchezza dei giocatori, in porta non ho ancora deciso. Il livello devono alzarlo tutti i giorni in allenamento, perché altrimenti farlo in partita diventa difficile. Pellegrini sta crescendo a livello di condizione fisica, gli ultimi test sono abbastanza buoni. Stiamo parlando di un giocatore che lavora in un modo un po’ diverso rispetto agli altri settori difensivi italiani e che ha fatto un paio di allenamenti di reparto. Sicuramente non è allineato, lui ci sta mettendo del suo e vedremo se domani avrà uno spezzone a disposizione.

"Immobile non è abituato a non segnare, ora non può giocare 90 minuti in 3 giorni"

Sarri ha parlato anche del momento vissuto da Immobile: “Ciro vive un periodo come tutti quelli che sono abituati a fare un gol a partita e stanno un paio di mesi senza segnare – ha spiegato -. Ha un leggero sottofondo di giramento, è l’aspetto più normale per questi ragazzi abituati a segnare con continuità, chiaramente deve crescere di condizione fisica. Non è un periodo in cui ci sono tanti allenamenti, se non individuali, e quindi ha bisogno di giocare. Sicuramente non può fare ora due partite da 90 minuti in 3 giorni”. Mentre sugli altri singoli ha aggiunto: “Basic ha avuto un periodo di stanca, mi sembra in crescita. Vecino invece ha accusato il Mondiale dal punto di vista mentale perché si sentiva responsabile dell'eliminazione, ma ora sta meglio e ci sarà utile. Gila ha avuto un infortunio fastidioso e non era al top. Ora l'ho visto meglio e lo terrò in considerazione vista l'indisponibilità di Romagnoli".

"Cluj? Non esistono gare facili"

A proposito degli avversari: "A livello europeo sono tutte partite tirate, non esistono partite che non sono difficili - ha affermato Sarri -. Se pensassimo così peccheremmo di superficialità. Per costruire una mentalità ci vogliono anni, è un lavoro che nasce nella quotidianità".