Nell'andata dei playoff di Conference League, la Lazio affronta all'Olimpico un avversario ostico come il Cluj. Sarri schiera Immobile al centro dell'attacco nel tridente completato da Felipe Anderson e Zaccagni. A centrocampo Marcos Antonio e Vecino. A difendere la porta dei rumeni l'italiano Scuffet. Diretta su Sport Sport Football, Sky Sport 253 e NOW TV alle 21. Disponibile su Sky Go, anche in HD