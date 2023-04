Dubbi sulla trequarti per Italiano, anche se alla fine dovrebbero essere confermati sia Ikonè che Gonzalez, con Brekalo ancora in panchina. Bonaventura i ballottaggio con Barak per il ruolo di trequartista. Davanti Cabral è favorito su Jovic, si rivede Amrabat. Assente lo squalificato Martinez Quarta: gioca Milenkovic. Le probabili di Lech Poznan-Fiorentina, live giovedì alle 21 su Sky Sport Football, Sky Sport 253 e in streaming su NOW