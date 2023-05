Grande impresa della Fiorentina che a Basilea ribalta l'1-2 subito in casa e vince in pieno recupero per 3-1 conquistando la finale di Conference League che la vedrà sfidare il prossimo 7 giugno gli inglesi del West Ham. Nico Gonzalez con una doppietta e Barak gli autori delle reti della Fiorentina. Ecco le pagelle dei viola di Massimo Marianella