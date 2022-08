La Premier League compie 30 anni. Fondata dopo l'uscita dalla Football League delle squadre affiliate alla First Division, la prima edizione del torneo si svolse nella stagione 1992/93. Formazioni indimenticabili, dallo United degli anni d'oro all'Arsenal degli "Invincibili", ma anche favole straordinarie, come il Blackburn di Shearer, Mancini che ha dato il via al ciclo del City e soprattutto il miracolo Leicester targato Ranieri. Ecco tutte le squadre che hanno trionfato in questi 30 anni e le formazioni tipo