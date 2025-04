Nervosissimo finale del Clásico di Coppa del Re, vinto 3-2 ai supplementari dal Barça. Chi perde la testa al 122' è Antonio Rudiger, che lancia un oggetto (borsa del ghiaccio) verso l'arbitro De Burgos Bengoetxea. Espulso come Vazquez e Bellingham, ora il difensore del Real rischia una pesantissima squalifica per "atteggiamento aggressivo": si va dalle 4 alle 12 giornate di squalifica. Sui social: "Non ci sono scuse per il mio comportamento"

