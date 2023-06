La Fiorentina ha rilasciato un comunicato ufficiale dopo quanto è successo a Praga durante la finale di Conference League. Nel primo tempo, infatti, il gioco è stato interrotto dopo il lancio di oggetti in campo dal settore occupato dai tifosi ingles i. Uno (probabilmente una sigaretta elettronica, poco prima di due bicchieri di plastica) ha colpito in testa Biraghi che, sanguinante, ha ricevuto le cure mediche con l'arbitro che ha interrotto il gioco per un paio di minuti e ha fatto dare l'annuncio dallo speaker dello stadio. La Uefa aprirà sicuramente una inchiesta su quanto accaduto ma non subito. Probabilmente a fine giugno.

Il comunicato della Fiorentina

Nel comunicato si legge: "La Fiorentina condanna fortemente quanto successo al proprio capitano, Cristiano Biraghi, durante la finale di UECL Fiorentina-West Ham. Il giocatore è stato infatti colpito alla testa da un oggetto lanciato dalla curva appartenente ai tifosi del West Ham, mentre al minuto 33 del primo tempo Biraghi stava per battere un calcio d’angolo proprio sotto la tifoseria londinese. Questo inaccettabile comportamento ha ovviamente condizionato la prestazione dell’atleta e dei suoi compagni, consapevoli di essere su un terreno di gioco non solo più calcistico ma anche pericoloso per la propria incolumità. Il capitano viola, pur con una profonda ferita alla testa, per cui sono stati poi necessari otto punti di sutura, ha continuato a giocare, mostrando tutti i valori di correttezza, lealtà e sportività che il calcio dovrebbe incarnare e che la Fiorentina cerca di portare avanti con tutte le sue forze. La società è certa che la UEFA valuterà approfonditamente l'accaduto e punirà questo gesto come merita e nel modo più esemplare possibile, affinché situazioni del genere non si verifichino più".