Sorteggiati gli accoppiamenti per i playoff che ammettono alla fase a gironi della terza competizione europea per club: la Fiorentina giocherà la gara di andata il 24 agosto in trasferta, mentre il ritorno è previsto una settimana dopo, il 31, al Franchi

La Fiorentina sfiderà una tra Rapid Vienna o Debrecen nei playoff di Conference League, in programma tra il prossimo 24 e 31 agosto. A Nyon sono stati infatti sorteggiati gli accoppiamenti per l'ultimo turno preliminare (da qualche anno chiamato playoff) che consentirà l'accesso alla fase a gruppi della terza competizione europea per club: gli avversarti della Viola, inseriti nella competizione dalla Uefa dopo la squalifica della Juventus, uscirà dalla vincente della sfida tra la squadra ungherese e quella austriaca, che si affronteranno il 10 e il 17 agosto in una doppia sfida. La gara di andata dei palyoff verrà invece disputata il 24 agosto in Austria o in Ungheria, mentre quella di ritorno il 31 agosto al Franchi di Firenze.