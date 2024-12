Il ds viola ha criticato l'esultanza di Italiano (ex allenatore della Fiorentina) al termine della partita del Dall'Ara: "Abbiamo passato insieme tante gioie e tanti dolori e l'ho trovata una grandissima mancanza di rispetto". La replica dell'allenatore del Bologna: "Faccio sempre così, corro dentro gli spogliatoi, per lasciare la scena ai ragazzi ed evitare comportamenti sbagliati e l'ho fatto anche stavolta"

Botta e risposta tra Daniele Pradè , direttore sportivo della Fiorentina, e Vincenzo Italiano , allenatore del Bologna. Alla fine della gara del Dall'Ara (vinta 1-0 dai padroni di casa) Pradè ha criticato il gesto dell'ex allenatore Viola, una corsa verso gli spogliatoi abbracciando un dirigente del Bologna e lanciando il cappellino in aria. Una esultanza da lui ritenuta fuori luogo. "Visto quello che è accaduto a Raffaele (Palladino ha subito un lutto), l'esultanza di Italiano non mi è piaciuta. Abbiamo passato insieme tante gioie e tanti dolori e l'ho trovata una grandissima mancanza di rispetto. Ce la teniamo dentro quell'esultanza. Ho capito tante cose dell'uomo questo pomeriggio. Non ho avuto modo di incontrarlo e nemmeno voglio incontrarlo".

Italiano: "Pradè ha esagerato, faccio sempre così"

Parole dure, alle quali Vincenzo Italiano ha risposto così: "Mi unisco a tutti quelli che hanno fatto le condoglianze a Palladino, anche a nome del mio staff e del Bologna. Per replicare al mio ex direttore, dico di andarsi a rivedere cosa faccio dopo le vittorie: corro dentro gli spogliatoi, per lasciare la scena ai ragazzi ed evitare comportamenti sbagliati e l'ho fatto anche stavolta. Il mio ex direttore ha esagerato, non ho mancato di rispetto a nessuno". Italiano ha allenato la Fiorentina dal 2021 al 2024.