L'Inter è pronta ad affrontare la Lazio nel posticipo della 16^ giornata, lunedì sera alle 20.45. Si tratta di una partita speciale per Simone Inzaghi: "Non dimentico quello che è stato il mio percorso e i trofei vinti, prima in campo e poi in panchina". E su Marco Baroni, attuale allenatore della Lazio: "Sta facendo grandissime cose, la squadra è organizzata e gioca un ottimo calcio"

La Lazio sta dimostando di essere una delle squadre più in forma non solo nel campionato ma anche in Europa, aspetto sottolineato dallo stesso mister nerazzurro: "Bisogna dar merito a tutti quanti, penso alla società e all'allenatore. Baroni sta facendo grandissime cose, la squadra è organizzata e i calciatori stanno giocando un ottimo calcio , con un'ottima proposta di gioco: questo è giusto che venga evidenziato da tutti noi". E ancora: "Avevo detto alla vigilia del campionato che sarebbe stato un torneo equilibrato, con tante pretendenti; secondo me è giusto considerare anche la Lazio perché, al di là della classifica positiva, ha una proposta di gioco ben organizzata che le permette di essere inserita tra le pretendenti alla vittoria ".

"Fortunato ad aver lavorato alla Lazio, ma ora penso all'Inter"

Per Simone Inzaghi questo è l'ottavo scontro diretto contro la Lazio, squadra in cui ha iniziato la carriera da tecnico: "Per me non sarà mai mai una partita uguale alle altre. Non dimentico quello che è stato il mio percorso e i trofei vinti, prima in campo e poi in panchina. Per questo ringrazio i miei compagni di squadra e i miei giocatori. Ho avuto la fortuna di aver lavorato alla Lazio, ma ora penso all'Inter: una società dove sto benissimo in questo momento e dove mi sento apprezzato da tutte le componenti. Per questo sono orgoglioso di quello che sto facendo qui all'Inter".