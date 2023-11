Tra i convocati di Italiano per la sfida di Conference League contro il Cukaricki non c'è Beltran oltre a Kayode, Dodò e Castrovilli. In lista Pierozzi che potrebbe far rifiatare Parisi

La Fiorentina si prepara per il prossimo impegno in Conference League, contro il Cukaricki, domani alle 18.45, dopo il 6-0 nella gara di andata. Per Vincenzo Italiano arrivano già le prime indicazioni dal campo in vista della formazione da schierare in Europa. Beltran, infatti, non è stato convocato: "A causa di un trauma contusivo all'emicostato sinistro riportato nella partita di domenica sera. Il calciatore, in miglioramento, rimarrà a lavorare al Viola Park in vista dei prossimi impegni". Indisponibile anche Kayode, non convocato: "Ha iniziato il lavoro sul campo", informa il club. La Fiorentina spera di recuperarlo per la gara di domenica. Il difensore si era fatto male nella gara di andata contro il Cukaricki.