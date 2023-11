Italiano: "Contava solo vincere, felice per Nzola"

Soddisfatto l’allenatore della Fiorentina dopo il successo in trasferta contro il Cukaricki che porta la Viola in testa al gruppo F di Conference e interrompe la striscia di sconfitte consecutive arrivate in campionato: "Ci interessavano solo i tre punti, sono contento per Nzola e spero che questo gol possa dargli fiducia per il futuro"

"Siamo venuti per fare nostra la partita e tornare a vincere. Ci siamo riusciti in un match dove ci interessavano solo i tre punti". Queste le parole di Vincenzo Italiano al termine del match vinto per 1-0 in trasferta contro il Cukaricki. Un successo che porta la Viola in testa al gruppo F di Conference League. "Mi fa piacere che abbia segnato Nzola, specie per come si è procurato il rigore -aggiunge l'allenatore - potevamo provare a fare qualche gol in più, ma la partita non era semplice, gli avversari in Europa danno qualcosa in più in casa, ma oggi davvero contava solo vincere".