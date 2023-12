Nella sesta giornata di Conference League la Viola affronta in trasferta il Ferencvaros: si gioca alle 18.45, diretta su Sky Sport Max, Sky Sport 253 e in streaming su NOW

Dove vedere Ferencvaros-Fiorentina in tv

La partita tra Ferencvaros e Fiorentina, valida per la sesta giornata di Conference League, si gioca oggi, giovedì 14 dicembre alle ore 18.45. Sarà possibile vederla in diretta su Sky Sport Max, Sky Sport 253 e in streaming su NOW. Telecronaca di Massimo Marianella, commento di Lorenzo Minotti. Diretta Gol con Daniele Barone. Da non perdere su Sky Sport Uno e Sky Sport 24, alle 18 e alle 23 studi pre e post partita con Leo Di Bello in conduzione; con lui, Beppe Bergomi, Andrea Marinozzi, Stefano De Grandis, Margherita Cirillo. Su Sky Sport 24 appuntamento anche alle 20 per il post degli incontri delle 18.45 e il pre di quelli delle 21.