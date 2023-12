Primo gol in assoluto per Niccolò Zaniolo con la maglia dell'Aston Villa. Il teatro è ancora una volta quello della Conference League, torneo che l'attaccante azzurro aveva vinto nella sua prima edizione con un gol quando indossava la maglia della Roma. Zaniolo ha segnato il vantaggio inglese nell'1-1 sul campo dello Zrinjski Mostar che vale il primo posto nel girone e l'accesso agli ottavi di finale del torneo

La prima Conference League l'aveva vinta con la maglia della Roma e con un suo gol. Evidntemnte il feling con questa competizione non si spegne per Niccolò Zaniolo che dopo il suo approdo a inizio stagione dal Galatasaray all'Aston Villa è tornato ad esultare per una rete proprio in Europa. Niccolò Zaniolo ha potuto festeggiare il suo primo gol con la maglia dell'Aston Villa. L'attaccante della Nazionale ha sbloccato il risultato al 61', con una bella giocata: controllo in area di rigore di sinistro e tiro di prima intenzione con lo stesso piede, che si è insaccato alle spalle del portiere del Mostar. Per Zaniolo si tratta della prima rete con il club inglese, arrivata alla diciassettesima presenza ufficiale.